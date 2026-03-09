LDC: Victor Osimhen sous menace de suspension avant le choc Liverpool–Galatasaray

Piece maîtresse du club stambouliote, Victor Osimhen devra éviter un nouveau carton jaune lors du huitième de finale aller de la UEFA Champions League entre Galatasaray et Liverpool FC, sous peine de manquer le match retour à Anfield.

L’attaquant de Galatasaray, Victor Osimhen, évoluera sous la menace d’une suspension lors du huitième de finale aller de laLigue des champions face à Liverpool FC.

Selon les informations du Daily Post, l’international nigérian fait partie des huit joueurs du club stambouliote qui devront éviter tout avertissement lors de cette rencontre programmée mardi. En cas de carton jaune, Osimhen serait automatiquement suspendu pour le match retour à Anfield.

L’avant-centre de 27 ans avait déjà été averti lors du barrage retour disputé par Galatasaray face à Juventus FC. Malgré cette épée de Damoclès, Osimhen réalise jusqu’ici une campagne européenne remarquable : en huit apparitions dans la compétition cette saison, il totalise déjà sept buts et deux passes décisives.