LDC: Thierry Henry voit le Bayern Munich et Arsenal remporter le trophée

L’ancienne légende d’Arsenal, Thierry Henry, estime que le Bayern Munich et Arsenal possèdent actuellement plus d’équilibre que le Barça dans la course au sacre en Ligue des champions.

L’ancienne gloire de Arsenal FC, Thierry Henry, a livré son analyse sur les prétendants au sacre en Ligue des champions cette saison. Selon le Français, deux équipes se détachent actuellement dans la course au titre : le Bayern Munich et Arsenal. L’ancien attaquant des Gunners s’est montré plus réservé concernant les chances du Barça, tenu en échec (1-1) par Newcastle lors du match aller des huitièmes de finale disputé mardi à St James’ Park.

Interrogé sur le plateau de CBS Sports, Thierry Henry a notamment mis en avant l’équilibre collectif du Bayern Munich, qu’il juge supérieur à celui du club catalan, notamment dans l’animation offensive. « Le Bayern Munich est bien plus équilibré que Barcelone dans sa manière d’attaquer et de se déplacer sur le terrain », a-t-il estimé. L’ancien international français considère que le Barça doit encore franchir un cap pour prétendre au titre européen. « Barcelone doit trouver cette régularité et cet équilibre s’il veut remporter la Ligue des champions », a-t-il ajouté. « Mais ils n’ont pas toujours cet équilibre, et c’est ce qui me fait considérer le Bayern et Arsenal comme les favoris pour remporter la Ligue des champions », a conclu Henry.