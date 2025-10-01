LDC: Mourinho déplore le manque d’entraînement après la défaite de Benfica contre Chelsea

José Mourinho a regretté le manque de temps d’entraînement avec ses joueurs après la défaite de Benfica face à Chelsea en Ligue des champions, tout en voyant dans la performance de son équipe des signes encourageants.

L’entraîneur du Benfica, José Mourinho, a regretté mardi soir le manque de travail tactique avec ses joueurs après la défaite 1-0 face à Chelsea en Ligue des champions, un match décidé par un but contre son camp de Richard Rios en première période.

« Nous avons enchaîné quatre matchs avec seulement deux jours d’écart. Je n’ai pas eu le temps de vraiment entraîner, seulement de récupérer, alors que l’entraînement est normalement l’une de mes forces », a expliqué le Portugais en conférence de presse.

Conscient des difficultés liées à son arrivée en cours de saison, Mourinho a également évoqué la pression supplémentaire due à la période électorale au sein du club. « C’est presque une campagne politique, et les joueurs ne peuvent pas y échapper », a-t-il souligné.

Malgré la défaite, le coach lusitanien a trouvé des motifs d’espoir : « Il y a des défaites qui laissent des bases positives. Aujourd’hui, l’équipe a montré de la stabilité. Avec un nul, cela aurait même été une bonne opération. »