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LDC: les onze entrants de Bayern – Real Madrid

Le Bayern Munich reçoit le Real Madrid ce mercredi soir (20h, GMT+1) dans le cadre de la manche retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux formations sont tombées.

Vinicius Jr et Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid @Sipa_Lalo R. Villar