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Europe

LDC: les onze entrants de Atlético – Barça

Le Barça défie l’Atlético Madrid ce mardi soir (20h, GMT+1) dans le cadre de la phase retour du quart de finale de la Ligue des champions. Sèchement battus à l’aller, les Blaugranas doivent remporter la partie par trois buts d’écart pour valider leur ticket pour les demi-finales. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Les onze entrants des deux formations:

Atletico : Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke (c), Lookman – Griezmann, Alvarez.

FC Barcelone : Joan Garcia – Koundé, Eric Garcia, Gerard Martin, João Cancelo – Pedri (c), Gavi – Yamal, Fermin Lopez, Dani Olmo – Ferran Torres.

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