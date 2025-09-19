PAR PAYS
LDC: l’entraineur de Naples accuse le diable après la défaite face à Man City

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Antonio Conte, l'entraineur de Naples
Antonio Conte @Goal.com
. .

L’entraîneur de Naples, Antonio Conte, a décrit la défaite 2-0 de son équipe contre Manchester City en Ligue des champions jeudi soir comme l’œuvre du diable.

Antonio Conte n’a pas mâché ses mots après la lourde soirée vécue par Naples jeudi à l’Etihad Stadium. Battus 2-0 par Manchester City, les Napolitains ont rapidement été réduits à dix après l’exclusion de Giovanni Di Lorenzo dès la 21e minute pour une faute sur Erling Haaland.

Les Citizens ont profité de leur supériorité numérique pour faire la différence grâce à des réalisations signées Haaland et Jérémy Doku. Un scénario que l’entraîneur italien a qualifié « d’œuvre du diable », regrettant une rencontre « gâchée » par ce tournant précoce.

« Nous avions parfaitement entamé le match, comme nous l’avions préparé, mais l’expulsion a tout changé, a déploré Conte en conférence de presse. Dans ces conditions, City aurait eu bien plus de mal face à nous. »

L’ancien coach de Chelsea et de l’Inter Milan n’a pas caché son amertume : « Parfois, le destin se joue de nous. La saison dernière, nous n’avions jamais été expulsés, et aujourd’hui cela nous arrive en Ligue des champions. »

Conte a enfin eu un mot pour les supporters napolitains : « Je suis désolé, car ce sont des matchs où un carton rouge ruine tout. On ne peut plus appliquer le plan de jeu comme prévu. »

