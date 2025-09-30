LDC: le Real Madrid s’offre une manita face à Kaïrat Almaty

Avec un triplé de Kylian Mbappé, le Real Madrid a largement disposé du Kaïrat Almaty (5-0) ce mardi en Ligue des champions. Une victoire qui permet aux Merengues de prendre la tête de la phase de ligue.

MIssion accomplie pour le Real Madrid! En déplacement ce mardi au Kazakhstan dans le cadre de la deuxième journée de phase de ligue de la Ligue des champions, les Merengues ont étrillé Kaïrat Almaty. Face à une équipe visiblement trop faible, les Madrilènes se sont imposés sur le score de 5-0.

Kylian Mbappé, auteur d’un triplé, Camavinga et Brahim Diaz ont été les auteurs de cette démonstration de force de la Casa Blanca. Avec cette victoire logique, le Real Madrid prend la tête de la phase de ligue de cette C1.