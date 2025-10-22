LDC: le groupe du Real Madrid pour affronter la Juventus

L’entraineur du Real Madrid, Xabi Alonso, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le choc contre la Juventus ce mercredi en Ligue des champions. Un groupe avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior.

La Ligue des champions se poursuit ce mercredi avec les rencontres de la troisième journée. Ce soir (20h, GMT+1), le Real Maadrid défie la Juventus. Un adversaire d’un tout autre calibre pour les Madrilènes qui restent sur deux victoires consécutives. Pour cette opposition, l’entraineur Xabi Alonso a fait appel à un groupe de 21 joueurs.

Les cadres sont bien présents, à l’instar de Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Thibaut Courtois. Annoncé sur le départ cet hiver, Endrick est aussi convoqué pour cette rencontre. En revanche, pas de Trent Alexander-Arnold, de retour à l’entrainement, et Dani Carvajal, toujours bloqué à l’infirmerie.

Le groupe du Real Madrid face à la Juventus