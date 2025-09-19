LDC: « ils nous ont donné une leçon », Gordon après Newcastle 1-2 Barça

L’attaquant de Newcastle United, Anthony Gordon, a admis qu’il n’avait jamais joué contre une équipe comme Barcelone auparavant.

Battu 2-1 par le FC Barcelone jeudi soir à St James’ Park, Newcastle a découvert un adversaire d’un tout autre calibre. Auteur du seul but des Magpies dans le temps additionnel, Anthony Gordon a reconnu n’avoir « jamais joué contre une équipe de ce niveau ».

Le Barça, emmené par un Marcus Rashford étincelant et auteur d’un doublé, a pris le dessus sur les hommes d’Eddie Howe. Si Newcastle a réduit l’écart en toute fin de rencontre, les Catalans ont globalement contrôlé les débats et n’ont jamais réellement laissé la possibilité aux Anglais d’égaliser.

Interrogé par BeIN Sports, l’international anglais n’a pas caché son admiration : « Leur façon de garder le ballon a été une vraie leçon. En Angleterre, nous affrontons des équipes comme City, Liverpool, Chelsea ou Arsenal, mais ce Barça est encore au-dessus. Leur fluidité, leurs mouvements, leurs combinaisons au milieu rendaient le pressing presque impossible. »

Et d’ajouter : « Nous sommes une équipe physique, qui presse avec intensité, mais il faut leur rendre hommage : ils ont vraiment livré une grande performance. »