PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

LDC: « ils nous ont donné une leçon », Gordon après Newcastle 1-2 Barça

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml LDC: "ils nous ont donné une leçon", Gordon après Newcastle 1-2 Barça
L'attaquant de Newcasrle, Anthony Gordon
L'attaquant de Newcasrle, Anthony Gordon@Daily Post
-Publicité-
. .

L’attaquant de Newcastle United, Anthony Gordon, a admis qu’il n’avait jamais joué contre une équipe comme Barcelone auparavant.

Battu 2-1 par le FC Barcelone jeudi soir à St James’ Park, Newcastle a découvert un adversaire d’un tout autre calibre. Auteur du seul but des Magpies dans le temps additionnel, Anthony Gordon a reconnu n’avoir « jamais joué contre une équipe de ce niveau ».

Le Barça, emmené par un Marcus Rashford étincelant et auteur d’un doublé, a pris le dessus sur les hommes d’Eddie Howe. Si Newcastle a réduit l’écart en toute fin de rencontre, les Catalans ont globalement contrôlé les débats et n’ont jamais réellement laissé la possibilité aux Anglais d’égaliser.

Interrogé par BeIN Sports, l’international anglais n’a pas caché son admiration : « Leur façon de garder le ballon a été une vraie leçon. En Angleterre, nous affrontons des équipes comme City, Liverpool, Chelsea ou Arsenal, mais ce Barça est encore au-dessus. Leur fluidité, leurs mouvements, leurs combinaisons au milieu rendaient le pressing presque impossible. »

Et d’ajouter : « Nous sommes une équipe physique, qui presse avec intensité, mais il faut leur rendre hommage : ils ont vraiment livré une grande performance. »

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Boxe: Anthony Joshua bientôt sur un ring au Nigeria ?

Bénin

Mondial de pétanque: le Bénin contraint au forfait pour cause de visas

Europe

LDC: Haaland devient le joueur le plus rapide à atteindre 50 buts

Europe

LDC: l’entraineur de Naples accuse le diable après la défaite face à Man City

Bénin

Classement FIFA: le Bénin gagne trois places

Afrique du Sud

Mondial 2026 (Q): la FIFA ouvre une procédure contre l’Afrique du Sud

Europe

LDC: Liverpool s’arrache, le Bayern et le PSG déroulent, les résultats du mercredi

Europe

Liverpool – Atlético Madrid: les onze entrants des deux équipes

Europe

PSG-Atalanta: les compositions officielles

Europe

LDC – Arsenal: Thierry Henry met la pression sur Mikel Arteta

VOIR TOUS LES FLASHS