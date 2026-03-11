LDC: Guti s’attend à un choc « très difficile » entre le Real Madrid et Manchester City

Avant le duel des huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’ancien milieu du Real Madrid Guti anticipe une confrontation intense face à Manchester City, tout en misant sur la magie du Santiago Bernabéu pour faire la différence.

L’ancien milieu de terrain du Real Madrid, Guti, s’attend à une confrontation particulièrement disputée entre le club madrilène et Manchester City, mercredi, lors du match aller des huitièmes de finale de la Champions League. Depuis la saison 2015-2016, les deux formations se sont croisées à six reprises dans la phase à élimination directe de la compétition. Sur cette période, le Real Madrid affiche un léger avantage avec quatre qualifications contre deux pour les Cityzens. La saison dernière encore, les Madrilènes avaient pris le dessus sur l’équipe dirigée par Pep Guardiola avec un succès cumulé 6-3.

Interrogé par l’agence EFE, Guti estime que les Merengues devront s’appuyer sur l’ambiance du Santiago Bernabéu pour prendre l’avantage dans cette double confrontation. « C’est à cela que nous, les supporters du Real Madrid, nous raccrochons : ce sera un match difficile, mais la fierté madrilène et ces soirées magiques au Bernabéu peuvent encore faire la différence », a-t-il confié. L’ancien international espagnol espère également voir son ancien club prendre une option avant le match retour. « Voyons si tout cela permettra au Real Madrid d’élever son niveau et surtout d’aborder la seconde manche avec l’espoir de se qualifier », a-t-il ajouté. Le match est prévu ce soir à partir de 21heures (GMT+1).