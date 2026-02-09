LDC CAF : Stade Malien écrit une nouvelle page du football malien

Le Stade Malien de Bamako a réalisé une performance historique en validant sa place en quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF, un pallier jamais atteint par le club dans le cadre de la formule actuelle de la compétition. Opposés à des habitués du haut niveau continental, les Bamakois ont réussi à se hisser parmi les huit meilleures équipes d’Afrique.

Cette qualification marque une étape importante pour le football malien : depuis l’instauration de la nouvelle configuration du tournoi en 1997, aucun représentant du pays n’avait franchi ce cap. Le parcours des Blancs s’est construit au fil d’une phase de groupes exigeante, où chaque résultat avait valeur de test face à des adversaires expérimentés.

Face à des rivaux comme l’Espérance Sportive de Tunis et Petro Atlético de Luanda, le collectif malien a fait preuve de rigueur tactique, d’organisation et d’efficacité. Ces ingrédients ont suffi pour contrecarrer les pronostics et décrocher une place en phase à élimination directe.

Les artisans de la progression

Au coeur de cet exploit se trouve l’encadrement technique, mené par le Camerounais Mauryl Mesack Njoya. Sa vision et son organisation ont transformé le groupe : un recrutement ciblé, des principes de jeu clairs et une exigence de résultat ont permis au club de monter en puissance au niveau continental.

La solidité défensive a été un socle majeur. Le gardien Ngolo Traoré a signé quatre matchs sans encaisser de but en C1, ne concédant qu’un seul but en cinq rencontres. Il maintient également de belles statistiques au plan national, avec seulement cinq buts encaissés en neuf journées, ce qui le place parmi les meilleurs à son poste dans la région.

Côté offensif, le Stade Malien a trouvé le chemin des filets à cinq reprises lors de la phase de groupes. Tadeus Nkeng s’est distingué comme principal buteur du groupe avec deux réalisations, tandis que Mamadou Traoré a été le pourvoyeur le plus régulier, totalisant deux passes décisives. Ismaila Simpara et Abdoul Sabourh Bode ont, de leur côté, apporté expérience, équilibre et constance, éléments essentiels dans les moments importants.