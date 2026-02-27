Recrutement de 715 élèves agents de police : 45 candidats de la liste supplémentaire convoqués pour la visite médicale

Dans le cadre du concours direct de recrutement de 715 élèves agents de police au titre de l’année 2025, 45 candidats inscrits sur la liste supplémentaire sont invités pour la visite médicale d’aptitude le lundi 02 mars 2026 à Cotonou.

La procédure de recrutement au sein de la Police républicaine se poursuit. Quarante-cinq (45) candidats déclarés admissibles sur la liste supplémentaire sont convoqués pour la visite médicale d’aptitude. D’après le communiqué publié ce vendredi, ces candidats sont appelés en remplacement de postulants précédemment déclarés inaptes à l’issue de la première visite médicale.

Les concernés sont attendus le lundi 02 mars 2026 à 07 heures précises au centre de santé de la Police républicaine de Cotonou, situé au quartier Vèdoko, pour se soumettre aux examens médicaux requis. Cette étape conditionnera leur admission définitive dans le cadre du concours direct de recrutement des 715 élèves agents de police au titre de l’année 2025.

Liste des personnes concernées