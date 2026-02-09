LDC CAF : JS Kabylie n’a marqué aucun but en phase de poules

La JS Kabylie ne poursuivra pas l’aventure en Ligue des Champions CAF 2025-2026 : cinq rencontres de phase de groupes auront suffi pour voir le club algérien éliminé, et son attaque est restée muette tout au long de cette série.

Pourtant, le palmarès des Canaris reste prestigieux, avec deux titres continentaux décroché en 1981 et 1990. Leur parcours continental semblait prometteur après des tours préliminaires maîtrisés : un succès cumulé face aux Ghanéens de Bibiani Gold Stars (2-0 au match aller, puis 5-0 au retour) et une qualification assurée contre l’US Monastir grâce à des victoires 2-1 et 3-0.

La réalité a basculé dans la phase de groupes, où la JSK a affronté Al Ahly, Young Africans et AS FAR. Sur cinq rencontres disputées, aucun joueur kabyle n’a su inscrire de but ; le seul but crédité au club est un but contre son camp encaissé lors de la lourde défaite 4-1 face à Al Ahly, le 22 novembre 2025. Les autres résultats comprennent trois matches nuls sans but (notamment contre Young Africans, Al Ahly et AS FAR) et une défaite 1-0 face aux Marocains d’AS FAR.

Offensive paralysée et occasions gâchées

La ligne d’attaque, pourtant composée de noms expérimentés comme Ryad Boudebouz, Aymen Mahious et Billel Messaoudi, n’a pas transformé les opportunités créées. Même lors de la rencontre du 7 février 2026 contre Al Ahly, où la JSK a bénéficié de situations devant le but, le manque de précision dans la zone de conclusion a été criant.

Avec seulement 3 points glanés, la formation kabyle termine bonne dernière du groupe, derrière Al Ahly (9 pts), AS FAR (8 pts) et Young Africans (5 pts). Ce passage à vide continental marque une statistique inédite pour la JSK en phase de groupes depuis ses débuts sur la scène africaine en 1977 : jamais elle n’avait été privée de réalisation à ce degré.

Sur le plan national, le club affiche 17 buts en championnat et pointe à la neuvième place, ce qui indique que des ressources offensives existent encore en Algérie, mais celles-ci n’ont pas suffi pour inverser la tendance sur le plan continental.