LDC CAF (Groupe D, J5) : Stade Malien face à l’Espérance de Tunis pour la qualification

Ce dimanche 8 février 2026, le Stade de Bamako accueille l’Espérance Sportive de Tunis pour la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. L’enjeu est considérable : une qualification en quarts de finale se joue lors de cette rencontre.

Le club local détient une position favorable. Avec huit points au compteur, le Stade malien n’a besoin que d’un match nul pour valider son billet pour la suite de la compétition. Un point arraché face aux Tunisiens porterait son total à neuf unités, un seuil suffisant pour sceller sa place, quel que soit le résultat de la dernière journée.

Pour l’Espérance, la situation est plus fragile. Actuellement créditée de six points, la formation tunisienne doit impérativement s’imposer à Bamako pour rester en course ; en cas de partage des points, elle reviendrait à sept unités et verrait Petro Luanda, également sur six points, disputer la dernière journée décisive.

L’urgence pour l’Espérance

Les Sang et Or n’ont guère de marge d’erreur : une victoire leur permettrait de grimper à neuf points et d’aborder la rencontre finale dans de bien meilleures dispositions. Mais l’équipe débarque avec des incertitudes physiques et plusieurs joueurs touchés par des pépins, ce qui alimente les critiques autour de la préparation athlétique.

Face à un adversaire qui tire une grande partie de sa force de son public et de son intensité à domicile, la délégation tunisienne devra se montrer plus fraîche et plus tranchante, notamment dans l’impact physique et la gestion du rythme du match.

Le rendez-vous de ce duel capital est fixé à 16h GMT au stade de Bamako, un décor qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déroulement de la partie.