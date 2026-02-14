LDC CAF : Espérance Sportive de Tunis 0-0 Petro Luanda à la mi-temps

Mi-temps à Radès : Espérance Sportive de Tunis et Petro Luanda rentrent aux vestiaires sur un score vierge (0-0). La première période a été marquée par un démarrage prudent, les deux équipes préférant assurer leurs bases plutôt que de se découvrir.

La rencontre a toutefois gagné en intensité au fil des minutes. Les visiteurs angolais ont amené le danger à plusieurs reprises, la plus nette occasion étant une frappe de Tiago Reis qui a heurté la barre transversale et privé Petro d’un avantage précoce.

De leur côté, les Tunisiens ont essayé d’imposer leur rythme et de fabriquer des séquences collectives pour ouvrir la défense adverse, sans parvenir à convertir leurs initiatives en tirs cadrés décisifs. Plusieurs situations intéressantes ont été créées de part et d’autre, mais aucune n’a trouvé le chemin des filets avant la pause.

Enjeux pour la seconde période

La bataille du milieu de terrain et la solidité défensive ont dominé ces 45 minutes, laissant entrevoir une seconde mi-temps ouverte, où l’efficacité dans la finition fera la différence. Les coachs auront sans doute à travailler sur la précision offensive et la gestion des transitions rapides. Les supporters attendent désormais de voir si l’une des deux formations parviendra à se montrer plus tranchante après la reprise.