LDC: avant Galatasaray – Liverpool, Arne Slot encense Victor Osimhen

L’entraîneur des Reds Arne Slot se méfie particulièrement de Victor Osimhen, qu’il considère comme l’une des principales menaces offensives du club turc, alors que Liverpool affronte Galatasaray ce mardi en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

L’entraîneur de Liverpool FC, Arne Slot, s’attend à un duel particulièrement exigeant face à Galatasaray, mardi, en UEFA Champions League. Et pour le technicien néerlandais, une menace se détache clairement : Victor Osimhen. À la veille de cette confrontation européenne, Slot a souligné l’impact potentiel de l’attaquant nigérian, capable selon lui de faire basculer une rencontre grâce à sa polyvalence et son sens du but.

« Je pense que Galatasaray possède beaucoup de joueurs talentueux, mais leur capacité à faire circuler le ballon rapidement est sans doute l’une de leurs plus grandes forces », a-t-il expliqué. Avant d’ajouter : « Bien sûr, l’un des premiers joueurs qui me vient à l’esprit est Victor Osimhen, qui est un très grand attaquant. Il peut marquer sur des centres, il peut marquer de différentes manières et il représente un danger constant, notamment lorsque l’équipe se projette rapidement en contre-attaque », a confié Slot au site officiel de Liverpool.

Le coach des Reds a également tenu à rappeler que la menace offensive du club stambouliote ne se limite pas au seul Osimhen. « Ils ne comptent pas uniquement sur lui en attaque. Ils disposent de plusieurs joueurs très rapides. Lors de notre dernier match contre eux, Barış Alper Yılmaz nous a posé beaucoup de problèmes en première période. À deux reprises, il s’est retrouvé seul face au gardien », a-t-il rappelé.

Les deux équipes s’étaient déjà affrontées le 30 septembre 2025 au RAMS Park, à Istanbul, lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Ce soir-là, Galatasaray s’était imposé 1-0 grâce à un penalty transformé par Osimhen dès la 16e minute. Auteur déjà de sept buts dans la compétition cette saison, l’international des Nigeria national football team s’affirme comme l’un des attaquants les plus redoutés de cette campagne européenne.