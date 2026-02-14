Lazio – Atalanta (Serie A) : quelle chaîne TV pour le match en direct

Rendez-vous au Stadio Olimpico à 17h00 GMT pour le choc opposant la Lazio de Rome à l’Atalanta Bergame, comptant pour la 25e journée du championnat italien de Serie A. Ce match suscite un vif intérêt dans la course aux places européennes.

La Lazio pointe actuellement à la 8e position avec 33 points et espère remonter au classement pour viser la sixième place, synonyme d’un ticket pour les compétitions continentales. Son adversaire du jour, l’Atalanta, occupe la 7e place avec 39 unités et nourrit le même objectif. Les enjeux de classement promettent une confrontation disputée entre deux équipes motivées.

Pour suivre l’affrontement en direct, plusieurs diffuseurs ont prévu une retransmission en clair et via abonnement selon les territoires. Voici les principaux canaux qui assureront la diffusion.

Chaînes de diffusion

La rencontre sera notamment proposée sur DAZN TV, SuperSport, New World TV, beIN Sports, Sky Sports et Canal+. Selon votre lieu de résidence, l’accès pourra se faire via le bouquet télévisuel habituel, les plateformes de streaming des diffuseurs ou les offres partenaires. Pensez à vérifier les horaires locaux et les commentaires disponibles (multilingues ou non) avant le coup d’envoi.

Outre la diffusion télévisée, de nombreux sites et applications des chaînes offrent des options de streaming mobile et des résumés après-match. Pour ne rien manquer du déroulé, consultez les grilles de programmation locales ou l’agenda de votre opérateur.