Laurent Correia visé par une enquête pour blanchiment et escroquerie

Laurent Correia, membre de la JLC Family et influenceur suivi pour ses conseils financiers, fait l’objet d’une enquête préliminaire pour escroquerie et blanchiment d’argent, selon une révélation du site L’Informé le 23 mars 2026. Le dossier a été ouvert en mars 2025 par le parquet de Grasse puis dessaisi en décembre au profit de la juridiction interrégionale spécialisée du parquet de Marseille, compétente pour les affaires de grande complexité.

Très présent sur Telegram, Laurent Correia promeut des pratiques de copy trading auprès de ses abonnés. Le copy trading permet de reproduire automatiquement des ordres sur les marchés financiers en suivant un modèle; la pratique n’est pas interdite en soi mais peut contrevenir aux règles lorsque des éléments trompeurs ou non autorisés interviennent dans la promotion ou la gestion des opérations.

Le collectif Aide aux victimes d’influenceurs (AVI) a porté plainte en mars 2024 pour « escroquerie en bande organisée », « abus de confiance » et « association de malfaiteurs », au nom d’une vingtaine de plaignants qui disent avoir perdu près de 60 000 euros après avoir suivi des conseils de trading liés à l’influenceur. AVI reproche également à Laurent Correia de percevoir des commissions importantes lors de l’inscription de nouveaux membres à son groupe dit « Billiogang ».

Diffusion télévisée, signalements et positions des parties

La reprise de l’émission JLC Family sur TFX a intensifié les critiques. Dans un courrier adressé au groupe TF1 le 23 avril, dont des extraits ont été publiés par L’Informé, le collectif AVI a dénoncé une « mise en danger du public par la valorisation d’un influenceur aux pratiques frauduleuses » et demandé la suspension immédiate de la diffusion. TF1 a maintenu la programmation sans réponse publique aux demandes de retrait.

AVI a par ailleurs effectué un signalement auprès de l’Arcom pour que l’autorité examine la conformité de la diffusion aux règles de protection du public prévues par la réglementation audiovisuelle. Selon L’Informé, la révélation de l’enquête judiciaire pour blanchiment et escroquerie le 23 mars 2026 pourrait accentuer la pression sur le diffuseur.

Selon les éléments publiés, Laurent Correia orienterait ses abonnés vers la plateforme de courtage VT Markets, plateforme inscrite sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) depuis 2024 en raison des risques liés au Forex. Le lien transmis par l’influenceur comporterait la mention « affiliates » et, d’après L’Informé, il percevrait une rémunération sur les inscriptions via ce lien ; les partenaires de VT Markets pourraient, selon ces mêmes informations, gagner jusqu’à 50 000 dollars par mois.

Interrogé par L’Informé, Laurent Correia se déclare présumé innocent, affirme n’avoir jamais été interrogé et dit ignorer l’existence de l’enquête préliminaire. Il évoque l’existence de « faux comptes » se faisant passer pour lui, assure ne pas prodiguer de conseils financiers mais accompagner des « élèves », et affirme être désormais positionné à l’international en ne s’adressant plus au marché français.

TF1 a répondu que la JLC Family « est un programme de pur divertissement centré exclusivement sur la vie privée et familiale du couple » et que l’émission n’a pas pour objet de médiatiser les activités professionnelles de Laurent Correia. Du côté d’AVI, Jean-Baptiste Boisseau estime que la diffusion confère une crédibilité à l’influenceur et met en cause la responsabilité sociale du groupe audiovisuel.

Le parquet de Marseille est saisi du dossier.