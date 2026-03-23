Laurence Boccolini rejoint Cyril Hanouna sur W9

Laurence Boccolini, 62 ans, s’apprête à faire son retour à la télévision sur W9. Selon Le Parisien, l’animatrice rejoindra prochainement la chaîne du groupe M6 pour présenter un jeu de plateau musical produit par H2O, la société de production de Cyril Hanouna. L’arrivée de Boccolini doit être officialisée le mercredi 25 mars 2026 lors de la deuxième édition du « Prime des vérités », émission présentée en direct par Cyril Hanouna.

Lors de cette émission de première partie de soirée, Laurence Boccolini figurera parmi les invités, aux côtés de personnalités telles que Vincent Cerutti, selon les informations publiées. W9 a commandé deux numéros de ce nouveau divertissement ; les premiers tournages sont programmés pour le mois d’avril. Le groupe M6 n’a pas fait de commentaire au quotidien qui a révélé l’information.

Cette future collaboration intervient cinq mois après son départ médiatisé de France Télévisions, annoncé en octobre 2025. L’animatrice avait alors refusé les conditions d’exclusivité proposées par le service public ; dans une déclaration à l’AFP elle expliquait : « Il n’était, à mes yeux, pas envisageable qu’en contrepartie de la promesse de quelques émissions en prime time en 2026, je doive consentir l’exclusivité de mes prestations télévisuelles à la chaîne. »

Un projet musical produit par la société de Cyril Hanouna

Le programme confié à Laurence Boccolini sera produit par H2O, la société de Cyril Hanouna, déjà impliquée dans plusieurs formats de divertissement diffusés sur W9. Le quotidien précise que le jeu prendra la forme d’un « jeu de plateau musical » et réunira, outre l’animatrice, des chroniqueurs issus de l’émission Tout beau, tout n9uf ainsi que des artistes invités. Les contours précis du format n’ont pas été entièrement dévoilés par la chaîne ou la production.

Sur le plan de l’expérience, Laurence Boccolini n’est pas étrangère aux divertissements musicaux. De 2015 à 2018, elle a animé Le Grand Blind Test sur TF1, un programme dans lequel deux équipes de célébrités s’affrontaient pour identifier des titres musicaux. En 2019, elle a remporté la première saison de Mask Singer sur TF1, performance qui a mis en lumière une facette vocale méconnue du public.

Par ailleurs, elle a assuré les commentaires de cinq éditions du concours Eurovision aux côtés de Stéphane Bern sur France 2, selon les éléments publiés. Son départ de France Télévisions avait été précédé d’un retrait de la présentation des Enfants de la télé au profit de Faustine Bollaert, et d’une proposition d’animation du Quiz des champions assortie d’une exclusivité que Boccolini a refusée.

Deux numéros du nouveau jeu ont été commandés par W9 et les tournages sont prévus pour le mois d’avril 2026.