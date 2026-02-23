Laure Manaudou : ce secret que Florent Manaudou est l’un des seuls à connaître

Laure Manaudou, ancienne championne olympique devenue candidate de la saison 15 de Danse avec les stars sur TF1 depuis le 23 janvier, a partagé des moments émouvants lors des répétitions et confirme une reconversion professionnelle vers la kinésiologie. À 37 ans, elle évolue sur le parquet aux côtés de son partenaire Christian Millette et revient publiquement sur son passé de sportive de haut niveau, ses méthodes d’entraînement intensives et la manière dont cela a façonné son rapport aux émotions. Sa nouvelle orientation professionnelle suscite également des interrogations, tant auprès du grand public que d’organismes scientifiques.

Sur le plan personnel et émotionnel, Laure Manaudou a livré des confidences fortes pendant les préparations pour l’émission. En larmes lors d’un échange avec son partenaire Christian Millette, elle a rappelé la rigueur de ses années de nageuse : “Je me levais en général à cinq heures et quart, on devait être dans l’eau à 6 heures. C’était 16 km par jour, six jours sur sept et ça pendant plusieurs années”. Elle a décrit l’impact psychologique de ces années d’entraînement intensif : “J’étais conditionnée comme un robot… je ne peux m’attarder sur des émotions”, expliquant ne jamais s’être autorisée à montrer ce qu’elle ressentait et avoir souvent été perçue comme froide ou hautaine.

Parallèlement à son retour médiatique, Laure Manaudou poursuit une reconversion professionnelle qu’elle présente comme une nouvelle approche thérapeutique. Elle a annoncé avoir terminé son cursus en kinésiologie et validé ses 600 heures de stage, ne devant plus passer que la certification. Dans les colonnes de Femme Actuelle, elle a détaillé son intérêt pour la gestion de groupe et l’accompagnement psychologique, précisant que cette discipline la passionne. La kinésiologie, qui s’inspire de la médecine chinoise selon ses déclarations, fait cependant l’objet de réserves chez certains spécialistes : l’Institut national de la santé et de la recherche médicale a mis en garde que ni la kinésiologie appliquée professionnelle ni la kinésiologie énergétique n’ont à ce jour fait la preuve de leur efficacité, et que le test musculaire manuel sur lequel elles reposent n’a pas démontré sa reproductibilité ni sa validité diagnostique.

Relations familiales et regards croisés avec Florent Manaudou

Le lien avec son frère, le nageur Florent Manaudou, apparaît comme un élément central de son récit public. Dans le documentaire « Laure, Laure, Laure » réalisé par Canal+, Florent se montre ému et fier : “Je sens que je vais pleurer… Je pense qu’elle a enfin mis derrière elle, sans l’oublier, tous ses succès mais aussi toutes ses peurs et tous ses doutes… Elle est enfin épanouie en fait, à 37 ans il était temps. Je suis très fier de la femme qu’elle est devenue”.

Laure a elle‑même évoqué la place singulière occupée par son frère dans sa vie : “Il sait tout. Il sait tout ce qui s’est passé… je pense que c’est l’un des seuls, avec mon autre frère en fait, qui connaît tout, tout, tout ce qui s’est passé pendant toutes ces années”. Entendre ce soutien familial a visiblement été émouvant pour la sportive devenue candidate de divertissement et praticienne en devenir : “C’est l’une des personnes les plus importantes de ma vie… c’est aussi dur de voir qu’il a cette conscience-là, que sa sœur n’était pas heureuse avant”. Elle ajoute qu’il est positif qu’il affirme aujourd’hui constater qu’elle va mieux.

Sur le plan télévisuel, malgré quelques critiques concernant une garde‑robe jugée répétitive, Laure Manaudou poursuit son parcours dans Danse avec les stars avec l’objectif affiché de se hisser le plus loin possible dans la compétition, soutenue par Christian Millette et par l’intérêt du public pour cette reconversion et ses confidences publiques.