Laura Pausini est « tombée amoureuse » de Julien Lieb

Laura Pausini a surpris le public en choisissant de partager le micro avec Julien Lieb pour le duo « La dernière chanson (Due Vite) », un titre qui cumule déjà près d’un million de vues sur YouTube et figure comme le morceau le plus streamé de son nouvel album sur Spotify. L’Italienne explique dans Télé 7 Jours que sa décision s’est imposée d’elle-même après avoir été séduite par la voix et la passion du jeune chanteur.

L’annonce de cette collaboration a été faite en janvier dernier avec la publication d’un clip. Julien Lieb, révélé comme finaliste de la Star Academy, apparaît actuellement dans le casting de Danse avec les stars sur TF1. Le rapprochement entre l’artiste italienne, connue internationalement depuis son tube « La solitudine », et le chanteur français a retenu l’attention des médias, notamment en raison du contraste entre leurs parcours et de la mise en avant de la voix de Lieb dans un registre exigeant.

Dans l’entretien accordé pour la sortie de son nouvel album, Laura Pausini revient sur le choix de reprendre « La dernière chanson (Due Vite) », initialement interprétée par Marco Mengoni lors de l’Eurovision 2023. Elle raconte qu’en entendant le titre pour la première fois, elle a immédiatement pensé à Julien : « lorsque je l’ai entendu pour la première fois, j’étais en train d’écouter La dernière chanson (Due Vite), qui est très difficile à interpréter. Je me suis dit que Julien était peut-être celui qui pouvait la chanter avec moi », confie-t-elle.

Laura Pausini, un coup de cœur et un choix symbolique

Laura Pausini explique avoir été marquée par la capacité vocale de Julien Lieb, capable selon elle d’exprimer des notes très graves comme des notes très hautes. « Je suis tombée amoureuse de sa voix », affirme la chanteuse, soulignant que le duo a été enregistré sans recours à l’autotune : « Nous n’avons pas utilisé d’autotune du tout ». Elle met aussi en avant la façon dont Lieb restitue le sens des paroles : « Il vous donne vraiment le sens des mots », ajoute-t-elle dans l’entretien.

Le choix de ce titre revêt un caractère symbolique pour Pausini : reprendre une chanson portée sur une scène internationale comme l’Eurovision et la retravailler en duo souligne un geste artistique de transmission entre générations. Le succès d’écoute sur les plateformes numériques place la collaboration comme l’un des temps forts promotionnels de l’album.

Parallèlement à la promotion de ce disque, Laura Pausini a été choisie pour interpréter l’hymne italien lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, décision relevée au début du mois.