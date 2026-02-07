Lassaad Maamar nommé entraîneur de MB Rouissat

Le club de Moustakbal Baladiat Rouissat a annoncé, samedi 7 février 2026, la nomination de Lassaad Maamar au poste d’entraîneur principal. Il succède à Chérif Hadjar, qui assurait l’intérim depuis la démission d’Abdelkader Amrani à la fin du mois d’octobre 2025. Au moment de la prise de fonction, l’équipe occupe la 10e place du championnat.

Dans son communiqué officiel, la direction du club a précisé que Lassaad Maamar prendra les commandes du groupe tout en confirmant la présence d’Awamri Abdul Ghani au poste d’entraîneur adjoint. Après le départ d’Amrani, Chérif Hadjar avait dirigé l’équipe par intérim entre novembre 2025 et les premières semaines de janvier 2026, période au cours de laquelle la direction a exploré plusieurs options pour le remplacement définitif.

Avec 23 points inscrits en championnat, MB Rouissat inaugure ainsi un nouvel organigramme technique en espérant retrouver de la régularité sur la pelouse. La nomination de Maamar marque le lancement d’une nouvelle phase pour le club, qui attend désormais que son nouveau coach imprime sa philosophie afin d’améliorer les performances et la stabilité sportive dans les prochaines rencontres.