L’armée syrienne entame le bombardement des quartiers kurdes d’Alep (AFP)

L’armée syrienne a commencé à bombarder à l’artillerie les quartiers kurdes d’Alep (nord) après l’expiration du délai accordé à leurs habitants pour évacuer, a rapporté un journaliste de l’AFP sur place. Les forces armées avaient décrété, le mercredi 7 janvier, que ces deux secteurs tenus par des combattants kurdes seraient considérés comme « zone militaire » à partir de 15h00 (12h00 GMT) et avaient ouvert deux couloirs humanitaires, par lesquels des milliers de civils avaient déjà fui, selon l’AFP.