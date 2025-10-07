L’armée israélienne détecte un projectile venu du nord de la bande de Gaza

En Brève

L’armée israélienne a annoncé avoir détecté mardi 7 octobre un projectile tiré depuis le nord de la bande de Gaza, jour du deuxième anniversaire de l’attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre entre Israël et le Hamas; selon un communiqué, des sirènes d’alarme ont retenti à Netiv HaAsara, localité du sud d’Israël proche de la frontière avec la bande de Gaza, et le projectile, vraisemblablement tombé dans la zone, n’a, pour l’heure, fait aucune victime.

