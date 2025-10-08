L’Arabie saoudite dénonce la visite d’un ministre israélien à l’esplanade des Mosquées

En Brève

L’Arabie saoudite a condamné mercredi la visite du ministre israélien d’extrême droite Itamar Ben Gvir sur l’esplanade des Mosquées de Jérusalem, qualifiant d’«intrusion» l’entrée de responsables et de colons israéliens dans l’enceinte de la mosquée d’Al-Aqsa sous la protection des forces d’occupation. Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a dénoncé la «poursuite des atteintes au caractère sacré» de ce site, troisième lieu saint de l’islam et lieu le plus sacré du judaïsme.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ