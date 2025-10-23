En Brève

L’annexion en Cisjordanie menace la trêve à Gaza, prévient le secrétaire d’État américain

1 min de lecture
Marco Rubio a mis en garde, mercredi 22 octobre, contre le risque que le vote au Parlement israélien de projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie ne « menace » la trêve à Gaza. « Je pense que le président s’est assuré que ce n’est pas quelque chose que nous pouvons soutenir pour le moment », a déclaré le chef de la diplomatie américaine aux journalistes alors qu’il partait pour Israël, où il est attendu jeudi 23 octobre, estimant que cette initiative « menacerait » le cessez-le-feu et serait « contre‑productive ».

