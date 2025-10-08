L’Allemagne autorisera la police à abattre les drones menaçants

En Brève

Le gouvernement allemand a annoncé, mercredi 8 octobre, qu’il allait autoriser la police à abattre les drones jugés menaçants et qu’il entretenait des échanges avec Israël et l’Ukraine sur ses propres dispositifs de défense pour faire face aux survols d’appareils au-dessus de sites sensibles, soupçonnés d’être liés à Moscou. Le ministre de l’Intérieur, Alexander Dobrindt, a présenté des amendements législatifs visant à renforcer les capacités des forces de l’ordre, leur permettant notamment de recourir à des mesures physiques telles que l’interception et l’abattage de drones.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ