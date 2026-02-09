LaLiga : Valence vs Real Madrid — Álvaro Carreras marque après un slalom

Ce dimanche, Álvaro Carreras s’est distingué en ouvrant le score face au FC Valence, offrant ainsi l’avantage au Real Madrid lors de la 23e journée. Le latéral gauche madrilène a signé une action individuelle remarquée qui a renversé l’équilibre du match.

Privé de Vinícius Júnior, suspendu, le Real a trouvé en Carreras une solution offensive sur le couloir gauche. Suite à une passe de Dean Huijsen, le joueur espagnol a pris l’initiative, éliminant plusieurs adversaires sur son chemin avant d’ajuster sa frappe vers le premier poteau et de battre le gardien Stole Dimitrievski.

Le but, inscrit à la 65e minute, permet aux Madrilènes de mener 1-0. Il s’agit du deuxième but de Carreras cette saison, accompagné d’une passe décisive, sur un total de 29 rencontres toutes compétitions confondues.

Une percée qui a fait la différence

Valence avait bâti un plan de jeu pensé pour contrarier les offensives madrilènes et, malgré une certaine domination du Real dans la possession, les locaux avaient su contenir plusieurs offensives. La percée d’Álvaro Carreras a toutefois rompu cette résistance : en combinant percussion et sang-froid devant le but, il a su profiter d’un espace laissé sur son côté pour transformer l’action en opportunité concrète.

L’enchaînement — récupération du ballon, accélération, dribble pour éliminer des lignes adverses puis finition — illustre la capacité du défenseur à apporter un supplément d’attaque lorsque l’équipe en a besoin. Ce type d’intervention rappelle que les solutions peuvent venir des profils moins attendus, surtout dans un contexte d’absences importantes.