LaLiga J23 : Real Madrid bat Valence et reste au contact du Barça

Le Real Madrid a signé une victoire à Mestalla en battant le FC Valence 2-0, dimanche, lors de la 23e journée de Liga. Les Madrilènes ont fait preuve de maîtrise et de patience avant de faire basculer la rencontre en seconde période, arrachant les trois points loin de leurs bases.

La première période n’a offert que peu d’occasions franches, malgré une domination territoriale du club visiteur qui conservait le ballon sans parvenir à se montrer dangereux. Le rythme est monté après la reprise, les espaces apparaissant au fil des minutes et ouvrant la porte à l’ouverture du score.

À la 65e minute, Álvaro Carreras a donné l’avantage au Real en concluant une action personnelle remarquable, éliminant quatre adversaires avant de battre Stole Dimitrievski. La passe qui a lancé l’attaquant venait de Dean Huijsen, qui a su trouver le bon timing pour servir son coéquipier et libérer la défense valencienne.

Valence a tenté de réagir, mais la charpente défensive madrilène est restée solide. Dans le temps additionnel, Kylian Mbappé a scellé le résultat en reprenant un service de Brahim Díaz (90e+1), offrant ainsi une marge de sécurité aux visiteurs alors que le match touchait à sa fin.

Ce succès permet au Real Madrid de conserver la deuxième place du classement avec 57 points, à une longueur du leader, le FC Barcelone (58). Du côté de Valence, le club reste englué à la 17e position avec 23 points, toujours sous la menace de la zone de relégation.