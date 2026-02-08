LaLiga J23 : FC Valence – Real Madrid, compositions officielles

Le FC Valence reçoit le Real Madrid ce soir pour le compte de la 23e journée de Liga. Le coup d’envoi est fixé à 20h00 GMT et les deux formations ont désormais communiqué leurs compositions d’équipe.

Chez les locaux, Stole Dimitrievski prendra place dans les buts. La charnière et le couloir sont assurés par Luis Rioja, Unai Núñez, Eray Cömert et José Copete, avec José Gayà chargé des côtés. Au milieu, Lucas Beltrán, Pepelu et Filip Ugrinic formeront le trio, tandis qu’Arnaut Danjuma et Hugo Duro composeront l’attaque valenciane.

De son côté, le Real Madrid d’Álvaro Arbeloa aligne Thibaut Courtois dans la cage. La ligne défensive est composée de David Jiménez, Raul Asencio, Dean Huijsen et Álvaro Carreras. Aurélien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Arda Güler occuperont le milieu, pendant que Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia seront chargés de faire la décision en attaque.

Compositions officielles — FC Valence : Stole Dimitrievski – Luis Rioja, Unai Núñez, Eray Cömert, José Copete, José Gayà – Lucas Beltrán, Pepelu, Filip Ugrinic – Arnaut Danjuma, Hugo Duro. Real Madrid : Thibaut Courtois – David Jiménez, Raul Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras – Aurélien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler – Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia.