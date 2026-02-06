L’Afrique représentée aux JO d’hiver depuis 1960

Le continent africain occupe une place importante aux Jeux olympiques d’été, avec une récolte notable de médailles au fil des éditions.

Koffi AMÈGAN
Koffi AMÈGAN
Voir tous ses articles
ACTUS
88 vues
L'Afrique, un continent représenté aux JO d'hiver depuis 1960
L'Afrique, un continent représenté aux JO d'hiver depuis 1960
1 min de lecture
Google News Commenter

Lors des Jeux de Paris en 2024, les représentants africains se sont distingués en totalisant 39 médailles.

Parmi ces récompenses obtenues à Paris, treize ont été des médailles d’or.

En revanche, la participation africaine aux compétitions hivernales n’a pas encore été couronnée par un podium.

Aux Jeux d’hiver, le continent n’a pas encore réussi à inscrire son nom au palmarès des médailles.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
09:29 Football : Liverpool: hécatombe chez les Reds avant le choc contre Manchester City
09:19 Showbiz : Yael Naim : la rue qu’elle a habitée près de la Bastille a aussi abrité un célèbre Premier ministre
09:29 Liverpool: hécatombe chez les Reds avant le choc contre Manchester City