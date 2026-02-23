Laëtitia Milot quitte Le Meilleur Pâtissier après deux saisons

Laëtitia Milot a annoncé lundi 23 février 2026 sur Instagram qu’elle ne présentera pas la prochaine saison du concours télévisé « Le Meilleur Pâtissier ». Après deux saisons à la tête du programme, l’actrice et animatrice précise vouloir se consacrer pleinement à ses projets de fiction, mettant ainsi fin à son aventure à la présentation de l’émission.

Arrivée aux commandes du concours il y a deux saisons, après des passages à la présentation assurés par Faustine Bollaert et Marie Portolano, Laëtitia Milot a expliqué sa décision dans un message adressé à sa communauté. « Parce que toutes les bonnes choses ont une fin, je n’animerai pas la prochaine saison du concours “Le meilleur pâtissier” », écrit-elle, exprimant une émotion contenue.

Dans ce texte, l’intéressée insiste sur l’investissement personnel que lui a demandé ce rôle : « J’ai pris ce rôle d’animatrice et de confidente très à cœur, de la même manière que tous ceux que j’ai incarnés dans ma vie de comédienne ». Selon elle, l’exercice d’animation s’est doublé d’un engagement humain auprès des candidats amateurs confrontés au stress des épreuves.

Les raisons évoquées et le recentrage sur la fiction

Laëtitia Milot motive son retrait par une volonté de revenir à ses premiers amours artistiques : la fiction. Elle écrit avoir fait « ce choix difficile afin de me consacrer pleinement à mes projets de fictions entre autres ». L’actrice, connue du grand public pour ses nombreux rôles à la télévision, présente cette décision comme un recentrage professionnel plutôt qu’un éloignement du petit écran.

Au fil des deux saisons, sa présence a été soulignée pour sa sensibilité et son empathie envers les candidats, qualités qu’elle dit avoir mises au service du plateau. L’engagement dans ce rôle d’animatrice a permis, selon son message, d’installer une atmosphère de bienveillance autour du concours, ressentie comme constitutive du programme familial.

Laëtitia Milot a par ailleurs tenu à remercier l’ensemble des personnes impliquées dans la production. Elle adresse sa gratitude « au public, à la chaîne, à la production, aux techniciens, au HMC (Habillage, Maquillage, Coiffure), au jury et aux candidats ». Ces remerciements témoignent de sa reconnaissance vis-à-vis des équipes techniques et artistiques qui l’ont entourée sur le plateau.

Son départ intervient après deux années de présentation durant lesquelles elle a cherché à conjuguer sa carrière d’interprète et une mission d’animation qui lui a donné l’occasion d’exprimer une posture de soutien et d’écoute auprès des participants.

Dans son message final, elle adresse un souhait à l’adresse du programme : « Longue vie à ce superbe programme familial qui respire la bienveillance et l’authenticité ! »