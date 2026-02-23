Laëtitia Milot pressentie pour Télématin après son départ du Meilleur Pâtissier

Ce lundi 23 février, Laëtitia Milot a annoncé son départ du concours télévisé Le Meilleur Pâtissier après deux saisons à l’animation, expliquant vouloir se recentrer sur sa carrière de comédienne et consacrer davantage de temps à des projets de fiction. L’annonce a rapidement suscité réactions et spéculations sur les réseaux sociaux, où certaines rumeurs évoquent déjà un possible transfert vers la matinale Télématin sur France 2.

Dans son message public, l’actrice a expliqué que son rôle d’animatrice et de confidente au sein du concours avait constitué une parenthèse enrichissante mais distincte de son cœur de métier. Elle a précisé son souhait de revenir prioritairement à la fiction, sans indiquer pour l’heure de projets concrets ni de calendrier précis pour ses prochains tournages.

Sur la plateforme X (anciennement Twitter), les commentaires se sont multipliés, alimentant des spéculations. Le journaliste Nicolas Malaboeuf a notamment publié : « Si on suit la logique, Laëtitia Milot va atterrir à #Télématin à la rentrée ». Cette prise de parole a contribué à amplifier la rumeur, relayée et commentée par de nombreux internautes.

Un parcours d’anciennes animatrices qui alimente les spéculations

Le lien entre Le Meilleur Pâtissier et la matinale de France 2 a déjà été observé par le passé. Plusieurs anciennes présentatrices de l’émission culinaire ont en effet poursuivi leur carrière au sein de la matinale ou au service public : Julia Vignali a quitté le concours avant de prendre les rênes de Télématin, et Marie Portolano a suivi une trajectoire comparable en rejoignant elle aussi la matinale. De son côté, Faustine Bollaert avait quitté l’émission pour rejoindre France Télévisions et y développer sa carrière.

Cette succession de trajectoires professionnelles est souvent citée comme un élément de contexte par les commentateurs et les observateurs des médias audiovisuels. Elle explique en partie la rapidité avec laquelle les rumeurs concernant Laëtitia Milot ont circulé et ont trouvé un écho sur les réseaux sociaux.

Malgré ces rapprochements de parcours, il est clair qu’à ce stade rien ne permet d’affirmer que Laëtitia Milot soit pressentie pour succéder ou rejoindre l’équipe de la matinale. Aucune annonce officielle de France 2 ni de la production de Télématin n’a été publiée pour confirmer une quelconque négociation ou un accord.

Laëtitia Milot reste principalement connue du grand public pour ses rôles dans des séries télévisées et a régulièrement exprimé son attachement au métier d’actrice. Si elle a exercé la fonction d’animatrice avec sérieux au sein du concours, elle a rappelé vouloir désormais se consacrer pleinement à la fiction, sans détailler pour autant ses prochains engagements.