L’acteur Kiefer Sutherland, mondialement connu sous le nom de Jack Bauer, arrêté

L’acteur canado-britannique Kiefer Sutherland a été arrêté à Los Angeles après une altercation avec un chauffeur de VTC, une affaire désormais suivie par la justice.

Célèbre pour son rôle de Jack Bauer dans 24 heures chrono, l’acteur canado-britannique Kiefer Sutherlanda été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles à la suite d’une altercation avec un chauffeur de VTC, a annoncé la police mardi 13 janvier 2026.

Selon les autorités, l’intervention a été déclenchée peu après minuit après un appel signalant une agression. Sur place, les forces de l’ordre ont constaté que Sutherland, 59 ans, avait physiquement agressé le conducteur et proféré des menaces, entraînant son arrestation immédiate. Le chauffeur n’a pas nécessité de soins médicaux. Les circonstances exactes restent floues et font l’objet d’une enquête en cours.

L’acteur a été libéré quelques heures plus tard contre une caution de 50 000 dollars et devra comparaître devant le tribunal le 2 février 2026. Les représentants de Sutherland n’ont pas commenté l’affaire. Star du petit et grand écran, Kiefer Sutherland, fils de Donald Sutherland, reste une figure emblématique du cinéma et de la télévision, mais cette affaire judiciaire vient entacher sa carrière entre cinéma et séries télévisées.

