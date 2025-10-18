La télévision d’État pakistanaise annonce des pourparlers au Qatar avec les talibans

En Brève

La télévision d’État pakistanaise PTV a annoncé que, samedi 18 octobre, une délégation se rendrait à Doha, au Qatar, pour mener des discussions avec les talibans afghans, alors que des affrontements meurtriers opposent depuis une semaine les deux pays à leur frontière, rapporte l’AFP. PTV indique que le ministre de la Défense, Khawaja Asif, et le chef des services de renseignement, le lieutenant-général Asim Malik, participeront à ces entretiens.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ