La Suède investit 1,4 milliard d’euros dans sa défense aérienne

Le gouvernement suédois a annoncé dimanche 11 janvier un investissement de 15 milliards de couronnes (1,4 milliard d’euros) pour renforcer la défense aérienne terrestre, afin de mieux protéger d’éventuelles cibles civiles en s’appuyant sur l’expérience de l’Ukraine face à l’invasion russe. «Avec cet investissement d’ampleur dans la défense aérienne, nous protégeons l’ensemble de la société, de nos unités militaires aux zones urbaines et aux infrastructures critiques», a déclaré le Premier ministre Ulf Kristersson dans un communiqué.