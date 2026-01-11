La Suède investit 1,4 milliard d’euros dans sa défense aérienne
Le gouvernement suédois a annoncé dimanche 11 janvier un investissement de 15 milliards de couronnes (1,4 milliard d’euros) pour renforcer la défense aérienne terrestre, afin de mieux protéger d’éventuelles cibles civiles en s’appuyant sur l’expérience de l’Ukraine face à l’invasion russe. «Avec cet investissement d’ampleur dans la défense aérienne, nous protégeons l’ensemble de la société, de nos unités militaires aux zones urbaines et aux infrastructures critiques», a déclaré le Premier ministre Ulf Kristersson dans un communiqué.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires