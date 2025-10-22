En Brève

La Suède et l’Ukraine signent une lettre d’intention pour la vente de jusqu’à 150 Gripen à Kiev

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
405 vues
Titre de l'article sur l'identification des otages israéliens Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson ont signé mercredi à Linköping, en Suède, une lettre d’intention visant l’achat par Kiev de 100 à 150 avions de chasse Gripen de dernier modèle. Signée dans un hangar de l’aéroport de Linköping abritant le siège du groupe de défense Saab, producteur du Gripen, la déclaration porte « sur une coopération à long terme en matière de défense aérienne et sur les possibilités d’un très gros contrat dans le domaine de l’industrie de la défense », a déclaré Ulf Kristersson, précisant qu’il s’agirait « probablement entre 100 et 150 avions de combat Gripen de modèle E qui commencent à être fabriqués dès maintenant, pour constituer une nouvelle armée de l’air ukrainienne puissante ».

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER