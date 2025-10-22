La Suède et l’Ukraine signent une lettre d’intention pour la vente de jusqu’à 150 Gripen à Kiev

En Brève

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson ont signé mercredi à Linköping, en Suède, une lettre d’intention visant l’achat par Kiev de 100 à 150 avions de chasse Gripen de dernier modèle. Signée dans un hangar de l’aéroport de Linköping abritant le siège du groupe de défense Saab, producteur du Gripen, la déclaration porte « sur une coopération à long terme en matière de défense aérienne et sur les possibilités d’un très gros contrat dans le domaine de l’industrie de la défense », a déclaré Ulf Kristersson, précisant qu’il s’agirait « probablement entre 100 et 150 avions de combat Gripen de modèle E qui commencent à être fabriqués dès maintenant, pour constituer une nouvelle armée de l’air ukrainienne puissante ».

