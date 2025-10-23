En Brève

La Russie rejette les nouvelles sanctions américaines dont elle se dit «immunisée»

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dénoncé jeudi les nouvelles sanctions américaines visant les groupes pétroliers Rosneft et Lukoil, affirmant lors de son briefing hebdomadaire que la Russie était « immunisée » contre ces mesures économiques. « Nous considérons cette démarche comme étant exclusivement contre-productive », a déclaré Maria Zakharova, ajoutant que « notre pays a développé une immunité solide contre les restrictions occidentales et continuera à développer avec assurance son potentiel économique, y compris dans le domaine énergétique ».

