En Brève

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dénoncé jeudi les nouvelles sanctions américaines visant les groupes pétroliers Rosneft et Lukoil, affirmant lors de son briefing hebdomadaire que la Russie était « immunisée » contre ces mesures économiques. « Nous considérons cette démarche comme étant exclusivement contre-productive », a déclaré Maria Zakharova, ajoutant que « notre pays a développé une immunité solide contre les restrictions occidentales et continuera à développer avec assurance son potentiel économique, y compris dans le domaine énergétique ».