La Russie affirme avoir pris quatre villages dans l’est de l’Ukraine

L’armée russe a revendiqué vendredi 24 octobre la prise de quatre villages dans l’est de l’Ukraine, assurant que ses forces, malgré de lourdes pertes, continuent de grignoter lentement du terrain dans certains secteurs face à des forces ukrainiennes moins nombreuses. Sur Telegram, le ministère russe de la Défense a indiqué s’être emparé de Bologivka (région de Kharkiv), de Dronivka et Promin (région de Donetsk) ainsi que de Pershotravneve (région de Dnipropetrovsk).

