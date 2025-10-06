La Russie affirme avoir intercepté 251 drones ukrainiens la nuit du 5 au 6 octobre

En Brève

La Russie a annoncé, lundi 6 octobre, avoir intercepté 251 drones ukrainiens durant la nuit, l’une des attaques les plus massives attribuées à Kiev depuis trois ans et demi de conflit, ciblant notamment le secteur de la mer Noire. Le ministère russe de la Défense a précisé que, sur ce total exceptionnel, 40 appareils ont été abattus au-dessus de la Crimée, annexée par Moscou en 2014, 62 au-dessus de la mer Noire et cinq au-dessus de la mer d’Azov.

