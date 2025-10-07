La Russie affirme avoir intercepté 184 drones ukrainiens la nuit du 6 au 7 octobre

En Brève

Mardi 7 octobre, la Russie a annoncé avoir intercepté dans la nuit 184 drones ukrainiens, lors d’une frappe que Moscou décrit comme l’un des tirs de drones les plus massifs en trois ans et demi d’offensive russe en Ukraine. Kiev a frappé le territoire russe pour le deuxième jour consécutif, et le ministère russe de la Défense a indiqué que 62 engins avaient été neutralisés au‑dessus de la région de Koursk et 31 au‑dessus de Belgorod, deux régions frontalières de l’Ukraine, précisant qu’il avait annoncé la veille l’interception de plus de 250 drones.

