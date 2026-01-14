La Police républicaine se dote de quatre aéronefs pour renforcer la surveillance aérienne
Dans le cadre du renforcement de ses capacités opérationnelles, la Police républicaine du Bénin a intégré quatre nouveaux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) à sa flotte, destinés à améliorer la surveillance aérienne et l’appui aux missions de sécurité sur l’ensemble du territoire national.
Ces appareils, de type autogires, sont conçus pour des missions d’observation, de reconnaissance et de suivi de zones sensibles, offrant une lecture élargie du terrain depuis les airs, tout en complétant les moyens terrestres déjà déployés par les forces de sécurité.
Leur agilité et leur capacité à décoller sur de courtes distances permettent d’accroître la réactivité des unités dans des zones parfois difficiles d’accès.
Selon les autorités, ces aéronefs ont déjà été utilisés dans le cadre de la sécurisation d’événements d’envergure, notamment le festival Vodun Days organisé à Ouidah au début du mois de janvier 2026, où leur présence a contribué au maintien de l’ordre et à la surveillance des vastes espaces impliqués.
La dotation de ces moyens aériens s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des équipements des forces de l’ordre, visant à renforcer la protection des personnes et des biens, à optimiser les interventions sur le terrain et à soutenir les opérations de prévention et de lutte contre la criminalité.
Les autorités policières considèrent cette acquisition comme un outil stratégique, susceptible d’améliorer significativement la couverture et l’efficacité des missions de surveillance, notamment dans les zones frontalières et rurales où la mobilité terrestre est limitée.
