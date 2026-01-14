Accueil Sécurité La Police républicaine se dote de quatre aéronefs pour renforcer la surveillance aérienne

La Police républicaine se dote de quatre aéronefs pour renforcer la surveillance aérienne

Dans le cadre du renforcement de ses capacités opérationnelles, la Police républicaine du Bénin a intégré quatre nouveaux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) à sa flotte, destinés à améliorer la surveillance aérienne et l’appui aux missions de sécurité sur l’ensemble du territoire national.



Ces appareils, de type autogires, sont conçus pour des missions d’observation, de reconnaissance et de suivi de zones sensibles, offrant une lecture élargie du terrain depuis les airs, tout en complétant les moyens terrestres déjà déployés par les forces de sécurité.