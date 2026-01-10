Accueil En Brève La Nasa prévoit d’évacuer un équipage de l’ISS le 14 janvier pour un problème médical

La Nasa a annoncé vendredi 9 janvier 2026 que l’équipage de la Station spatiale internationale (ISS), dont l’évacuation avait été décidée en raison d’un problème médical touchant un astronaute, pourrait regagner la Terre dès le jeudi 14 janvier. «La Nasa et SpaceX prévoient de désamarrer Crew‑11 de la Station spatiale internationale au plus tôt à 17H (heure de la côte est, soit 22H GMT) le 14 janvier, avec un amerrissage au large de la Californie prévu tôt le 15 janvier, en fonction des conditions météorologiques et de récupération», a indiqué l’agence sur X. La Nasa avait annoncé la veille que les quatre membres de l’équipage seraient évacués dans les prochains jours, une première dans l’histoire du laboratoire orbital.