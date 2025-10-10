La Maison Blanche : le comité du Nobel a mis la politique avant la paix

En Brève

La Maison Blanche a accusé vendredi le comité du prix Nobel de la paix d’avoir «mis la politique avant la paix» en décernant la récompense à la cheffe de l’opposition vénézuélienne Maria Corina Machado plutôt qu’à Donald Trump. Steven Cheung, directeur de la communication de la Maison Blanche, a réagi sur X en affirmant que «le président Trump continuera à conclure des accords de paix, à mettre fin aux guerres et à sauver des vies», ajoutant que, selon lui, le comité Nobel avait privilégié des considérations politiques au détriment de la paix.

