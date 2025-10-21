La ligne de front, base des négociations de paix selon Zelensky et les Européens

En Brève

Le 21 octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens — notamment de la France, du Royaume-Uni et de l’Allemagne — ont plaidé pour que la ligne de front entre les forces ukrainiennes et russes serve de «base» aux négociations de paix, rapporte l’AFP. Dans un communiqué conjoint, ils déclarent soutenir «fermement la position du président Trump selon laquelle les combats doivent cesser immédiatement, et que la ligne de contact actuelle doit servir de base pour les négociations». Les signataires réaffirment par ailleurs leur attachement au principe selon lequel les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force et s’engagent à maintenir leur soutien afin que l’Ukraine reste «dans la position la plus forte possible, avant, pendant et après tout cessez-le-feu».

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ