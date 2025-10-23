La France renvoie en justice l’ingénieur source des révélations d’Ariane Lavrilleux pour Disclose

En Brève

Une juge d’instruction parisienne a ordonné le renvoi en procès, pour compromission du secret de la défense nationale, d’un ingénieur militaire présenté comme la source des révélations publiées par le média Disclose, le procès étant fixé au 21 mai 2026 ; l’intéressé conteste toute infraction, a appris jeudi l’AFP de sources proches du dossier. Parallèlement, la journaliste visée par cette enquête, Ariane Lavrilleux, fait l’objet d’un non-lieu : selon l’ordonnance de renvoi, les articles qu’elle a cosignés pour Disclose, qui révélaient le possible détournement d’une opération de l’armée française par l’Égypte afin de cibler des opposants, relevaient de « l’intérêt général ».