La Corée du nord menace les Etats-Unis d’une guerre nucléaire pour freiner son « impérialisme »

La Corée du nord a effectué un nouveau test de missile balistique intercontinental (ICBM) en présence du dirigeant Kim Jong Un. Ce dernier a indiqué que ce missile était conçu pour démontrer la puissance de sa force nucléaire et dissuader tous les mouvements militaires américains.

Selon les médias officiels de la Corée du nord, Pyongyang a procédé au lancement jeudi, d’un nouveau test de missile balistique, le premier essai complet d’ICBM par la Corée du Nord dotée d’armes nucléaires depuis 2017. Selon Reuters, les données de vol ont indiqué que le missile a volé plus haut et plus longtemps que tous les essais précédents de la Corée du Nord avant de s’écraser dans la mer à l’ouest du Japon.

Appelé le Hwasong-17, l’ICBM serait le plus gros missile à carburant liquide jamais lancé par un pays à partir d’un lanceur mobile routier, selon les analystes. Sa portée et sa taille suggèrent également que la Corée du Nord envisage de le faire basculer avec plusieurs ogives qui pourraient toucher plusieurs cibles ou avec des leurres pour confondre les défenseurs, selon les analystes.

Selon le rapport de l’agence de presse officielle KCNA, le président Kim Jong Un a ordonné le test en raison de « l’escalade quotidienne des tensions militaires dans et autour de la péninsule coréenne » et de « l’inévitabilité de la confrontation de longue date avec les impérialistes américains accompagnée du danger d’une guerre nucléaire ». « Les forces stratégiques (…) sont tout à fait prêtes à freiner et à contenir complètement toute tentative militaire dangereuse des impérialistes américains », a déclaré Kim alors qu’il supervisait le lancement, selon KCNA.

Le retour de la Corée du Nord aux essais d’armes censées être capables de frapper les États-Unis pose un défi direct au président Joe Biden alors qu’il répond à l’invasion russe de l’Ukraine. Cela soulève également la perspective d’une nouvelle crise après l’élection d’une nouvelle administration sud-coréenne conservatrice qui a promis une stratégie militaire plus musclée envers la Corée du Nord. Le président élu conservateur sud-coréen, Yoon Suk-yeol, a déclaré que la Corée du Nord n’avait rien à gagner à la provocation.

Lors d’une conversation téléphonique avec le président chinois Xi Jinping après le lancement, Yoon a appelé à une coordination étroite sur la dénucléarisation complète de la Corée du Nord, a indiqué son bureau. Xi a déclaré que la Chine et la Corée du Sud devraient renforcer la confiance politique mutuelle, a déclaré la chaîne de télévision publique chinoise CCTV. La Chine, seul grand allié et voisin de la Corée du Nord, a appelé à la retenue de « toutes les parties » après le test.