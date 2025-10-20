La Colombie accuse les États-Unis d’une «menace d’invasion»

En Brève

La Colombie a dénoncé, lundi 20 octobre, une « menace d’invasion » de la part des États-Unis, après la mise en garde la veille de Donald Trump évoquant une possible intervention américaine si Bogota n’arrêtait pas « immédiatement » la production de drogue. S’exprimant sur Blu Radio, le ministre colombien de l’Intérieur, Armando Benedetti, a qualifié cette déclaration de « menace d’invasion ou d’action terrestre ou militaire contre la Colombie ».

