La Chine impose des droits «spéciaux» aux navires américains dans ses ports

En Brève

La Chine a annoncé vendredi 10 octobre l’imposition de droits « spéciaux » sur les navires américains dans ses ports, mesure présentée comme une réplique aux dispositions annoncées en avril par les États-Unis. Selon un communiqué du ministère des Transports cité par l’AFP, ces droits entreront en vigueur mardi 14 octobre et concerneront les navires appartenant à des entreprises américaines, ceux affrétés par des sociétés américaines et les bâtiments construits aux États‑Unis.

