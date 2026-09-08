Australie : le gouvernement veut permettre de désactiver les algorithmes des réseaux sociaux

L’Australie prépare un projet de « Digital Duty of Care » qui doit donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur leurs fils d’actualité, notamment la possibilité de refuser les recommandations algorithmiques. Le texte doit être présenté cette semaine.

Le gouvernement australien prépare un projet de loi destiné à donner aux utilisateurs des réseaux sociaux la possibilité de refuser les recommandations algorithmiques. Le texte, intégré au futur « Digital Duty of Care », doit être présenté cette semaine à Canberra.

Selon les éléments du projet rapportés par ABC, les plateformes devraient proposer aux utilisateurs un choix entre un fil personnalisé par algorithme et un fil centré sur les comptes qu’ils suivent. Des rappels réguliers pourraient être utilisés pour permettre aux internautes de modifier leur préférence.

Le Premier ministre Anthony Albanese a présenté la réforme comme une mesure de contrôle par les utilisateurs plutôt que par l’État. Le gouvernement veut imposer aux services numériques l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour créer un environnement en ligne plus sûr et réduire l’exposition aux contenus nocifs.

La ministre des Communications Anika Wells a indiqué que les modalités techniques étaient encore en cours de finalisation. L’objectif affiché est de faire peser davantage de responsabilité sur les grandes plateformes, qui devraient identifier et atténuer les risques liés à leurs produits et à leurs systèmes de recommandation.

Cette offensive réglementaire intervient après l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, entrée en vigueur le 10 décembre 2025. Anthony Albanese affirme que plus de cinq millions de comptes de mineurs ont depuis été supprimés, désactivés ou restreints.

La réforme suscite déjà un débat sur son niveau de contrainte. L’opposition a demandé à examiner le texte avant de se prononcer et certains de ses responsables redoutent un risque de censure, tandis que les Verts défendent une approche plus stricte dans laquelle les recommandations algorithmiques seraient désactivées par défaut et activées seulement à la demande de l’utilisateur.